Albstadt Radfahrer rutscht auf Eisplatte aus

Derr Mann fuhr kurz nach 15 Uhr auf der Straße "Landgraben" in Richtung Poststraße auf dem Gehsteig. Kurz vor der Einmündung in die Poststraße rutschte er auf einer Eisplatte aus und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer am Bein. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen ins Zollernalb-Klinikum gebracht. Sachschaden entstand nicht.