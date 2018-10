Einmal hinter die Kulissen der berühmten Westfalenstoffe schauen, das durften die Frauen des Vereines Happy Quilting Ladies Albstadt in Münster in Westfalen. Umgeben von herrlichsten Mustern und empfangen vom Chef der Westfalenstoffe war es ein interessanter Einblick in die textile Welt der Stoffherstellung und Vermarktung. Anschließend verweilten die Teilnehmerinnen noch einige Tage in Münster. Foto: Roth