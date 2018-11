Albstadt-Ebingen. Vier Unbekannte haben am Freitag gegen 16.50 Uhr einen 33-Jährigen in der Theodor-Groz-Straße überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei war der Mann nach dem Einkaufen auf dem Heimweg, als ihn aus der Unterführung Poststraße vier Männer ansprangen, Geld und Zigaretten forderten. Als er ablehnte, schlug ihn einer der Täter nieder. Sie nahmen sein Bargeld mit und flüchteten in Richtung Schule unter dem Malesfelsen. Drei Räuber waren korpulent, einer auffallend schlank. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07432/955-0 oder 07433/264-0.