Albstadt Punkteteilung hilft nicht weiter

Wahrlich kein gutes Spiel bekamen die rund 200 Zuschauer im Albstadion zu sehen. Der Leistungsdruck beider "Kellerkinder" war schon vor dem Spiel durch sichtliche Nervosität allen Akteuren deutlich anzumerken und dies setzte sich über weite Strecken der Partie fort. Trotzdem hätte Albstadt diese Paarung was die Fülle an klaren Torchancen anbelangt für sich entscheiden müssen. Allein FC 07-Torjäger Pietro Fiorenza hatte schon in der ersten Halbzeit zwei 100-prozentige Einschussmöglichkeiten, die der sonst so treffsichere Stürmer aber nicht nutzte.

Albstadt war von Anfang an das aktivere Team und hatte deutlich mehr Ballbesitz, ging aber mit seinen Chancen mehr als fahrlässig um. Bereits in der 13. Minute hatte Fiorenza seine erste Gelegenheit, aber sein Schuss aus spitzem Winkel, der noch leicht abgefälscht wurde, wehrte FCW-Torhüter Marcel Maier ohne Mühe ab. Zwei Minuten später spielte Nicolas Gil Rodriguez einen schönen Pass in die Schnittstelle auf Marco Sumser, aber sein Schuss war zu harmlos. Nach einer halben Stunde hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, als Sumser sich an der linken Angriffsseite durchsetzte, seine Flanke aber Fiorenza aus kurzer Distanz über das leere Tor jagte. Auch Marc Bitzer vergab wenig später die Führung; sein Schuss aus 25 Metern strich knapp über das Gehäuse des FC Wangen.

Albstadt ließ nicht locker und drängte auf die Führung, ließ aber weitere hochkarätige Möglichkeiten aus, so dass es torlos in die Halbzeitpause ging.