Albstadt "Punktausbeute ist in Ordnung"

Doch in der Rückrunde ist noch alles drin für die Blau-Weißen in Sachen Klassenerhalt. Das weiß auch der Albstädter Übungsleiter. "Im Prinzip kämpfen acht Mannschaften gegen den Abstieg. Unser Vorteil ist, dass viele Spieler mit langjähriger Verbandsligaerfahrung im Team, die die Situation kennen, und die auch nach ein, zwei Niederlage noch ruhig bleiben", sagt Eberhart, der aber auch weiß, "dass wir in der Rückrunde noch mehr personelle Alternativen brauchen. Wir hatten in der Vorrunde Glück, dass wir auf den langzeitverletzten Philipp Rumpel (Kreuzbandriss) keine schwerwiegenden oder langfristigen Verletzten hatten. Dennoch sind die Jungs in den letzten Spielen auf dem Zahnfleisch daher gekommen, und wir leben schließlich von unserer Physis."

So sind die Albstädter Verantwortlichen derzeit in der Winterpause auf der Suche nach Verstärkungen für die zweite Halbserie. Gespräche werden laut Eberhart geführt; spruchreif sei aber bislang noch nichts. Gut möglich aber, dass der Albstädter Coach am 15. Januar, wenn der Verbandsligist in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, einige neue Gesichter in seinem Kader begrüßen kann. Das erste Pflichtspiel steht für die Nullsiebener 24. Februar um 15 Uhr an, wenn es dann im Nachholspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen geht.