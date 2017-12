Albstadt Protestlied gegen hässliche Unzufriedenheit

Johann Sebastian Bach schrieb seine Choralkantate BWV 93 "Wer nur den lieben Gott lässt walten" im zweiten Jahreszyklus für den fünften Sonntag nach Trinitatis und führte sie am 9. Juli 1724 erstmalig auf. Sie basiert auf dem gleichnamigen Lied des evangelischen Gesangsbuchs unter der Nummer 369 von Georg Neumark. Die auf diesem Trostlied beruhende Kantate hat in ihren sieben Sätzen entlang jeder Choralstrophe auch heute noch, unabhängig ihrer ursprünglichen Platzierung im liturgischen Jahreskreis, viel zu sagen. Sie vereint Sanftheit und Poesie und ist zugleich aussagekräftiges Protestlied gegen hässliche innere und äußere Formen geballter Unzufriedenheit. In diesem Duktus führt sie zur großen, an Festlichkeit kaum überbietbaren Suite Nr. 3 in D BWV 1068 für Orchester, deren berühmte "Air" jeder Musikfreund kennt. Das "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" als erster Teil aus dem Weihnachtsoratorium von Bach stimmt auf das kurz bevorstehende Christfest ein.

Als Vokal-Solisten mit herausragenden Stimmen gastieren Sopranistin Johanna Pommranz, Altistin Julia Werner, Tenor Jo Holzwarth und Bass Christoph Schweizer. Es musiziert das Schwarzwald Kammerorchester, das ursprünglich als Festival-Orchester gegründet wurde und aus Mitgliedern sämtlicher deutscher Kulturorchester besteht. Die Gesamtleitung hat Martinskantor Steffen Mark Schwarz. Direkt im Anschluss an das Konzert lädt die Gesamtkirchengemeinde zu einem Stehempfang in der Martinskirche ein.