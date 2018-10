Albstadt Neue Nabu-Projekte sind am Start

Albstadt. Die Entscheidung über die neuen "albstrom regio"-Projekte beim Naturschutzbund Albstadt (Nabu) steht: Die Kunden in Albstadt haben sich für Fledermausquartiere in ausgedienten Wasserbehältern entschieden. In Bitz geht es um die Erhaltung eines alten Streuobstbestandes, und in Winterlingen bekommt die Realschule Unterstützung im Unterricht zum Thema Wildkräuter.