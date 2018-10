Albstadt-Pfeffingen (sc). Ein Projektchor, der für den Gottesdienst am Buß- und Bettag Lieder aus Taizé einüben möchte, trifft sich erstmals am Mittwoch, 24. Oktober. Die "Gesänge aus Taizé" sind meist in schlichten Sätzen gesetzt, so dass auch Anfänger sehr gut damit zurechtkommen. Die Probetermine des Chors, denn Dagmar Conzelmann leiten wird, sind jeweils mittwochs, 24. Oktober, 7. und 14. November, jeweils ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Pfeffingen in der Gutenbergstraße 14. Der Gottesdienst in der Kirche St. Michael Burgfelden ist dann am Buß- und Bettag, Sonntag, 21. November. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Pfarramt unter der Telefonnummer 07432/72 37.