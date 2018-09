Albstadt-Ebingen. Zum Mitsingen bei der Aufführung des Passions-Oratoriums "Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus", auch als Brockes-Oratorium bekannt, lädt der Konzertchor Eintracht Ebingen alle Interessierten ein. Das Libretto von Barthold Brockes wurde seit seiner Niederschrift 1712 mehrfach vertont – der Projektchor wird die erste Fassung von Reinhard Keiser singen. Die Proben beginnen am 17. September und finden dann immer montags von 20 bis 22 Uhr im Probensaal der Eintracht in der Gartenstraße 22 statt. Wer am ersten Probentermin keine Zeit hat, kann auch später einsteigen. Weitere Informationen erteilt Heidi Roth unter der Telefonnummer 07431/63375.