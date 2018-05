Albstadt Progymnasium Tailfingen mobilisiert Schüler und Lehrer

Insgesamt 13 318 Schüler an 151 Schulen sowie 70 Lehrer hatten sich am Wettbewerb beteiligt. Damit wurden 38 Prozent der rund 35 400 in Württemberg registrierten Prüfungen zum Sportabzeichen von Kindern und Jugendlichen an Schulen abgelegt. Unter den bestplatzierten waren neben den "Wiederholungstätern" in diesem Jahr auch fünf neue Schulen vertreten.