Albstadt Problem mit der zweiten Feuertreppe ist gelöst

Bei den Wahlen wurde Manfred Schaber ebenso im Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Fritz Brenner, Schatzmeister Seiz, und Angelika Traub, die Schriftführerin. Beisitzer sind Werner Fuß, Klaus Wagner, Rudi Keinath, Gerlinde und Dieter Maier, Elfriede Liebchen und Peter Nüssen. Den Schlusspunkt setzte der Ausblick: Am 13. Mai ist internationaler Museumstag, am 24. Juni ökumenischer Gottesdienst, am 9. September Tag des offenen Denkmals und am 14. Oktober der 24. Tag der Begegnung – auf dem Programm stehen Geschichten aus der Zeit der Museumsgründung.