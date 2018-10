Albstadt Prinzessin ist kein Traumjob

Albstadt-Ebingen. "Prinzessin ist auch kein Traumjob" heißt das neue Programm von und mit der Kabarettistin Rena Schwarz, das sie am Freitag, 12. Oktober, ab 20 Uhr in den Kräuterkasten mitbringt. Sie denkt über den Beruf "Prinzessin als Traumjob" nach und bietet dazu geschickt inszenierte Gedanken zwischen liebenswert witzigen, manchmal bitterbösen Liedern – egal, ob die Zuhörer Prinz, Prinzessin, Hexe, Rumpelstilzchen oder Frosch sind.

Eine Reise in die Märchenwelt? Klingt langweilig. Aber träumt nicht jeder von einem Goldesel in der Garage? Rena Schwarz kommt ja auch aus adeligem Hause und wurde in der Schule immer die "Rena vom Schloss" genannt. Das hat sie geprägt, und so ziehen sich die Märchen auf unterschiedlichste Weise durch ihr Leben.

Aber sind Märchen überhaupt noch zeitgemäß? Na, klar. Überall alleinerziehende Könige, Patchwork-Familien mit Stiefmutter und Halbgeschwistern – doch die langweiligste Rolle ist die der Prinzessin: immer artig sein, nie fluchen und Vorbild für die anderen sein. Wie blöd! Rena Schwarz betrachtet die Märchen aus einer ganz anderen Perspektive. Was verbindet die Menschen heute noch mit Märchen? Was wäre, wenn die Gebrüder Grimm aus Sachsen und nicht aus Hessen wären? Und: Hat Rena ihr Märchenland respektive ihren Prinzen gefunden? Manchmal sind ihre Geschichten so absurd, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Eintrittskarten sind erhältlich im Kräuterkasten zu den üblichen Öffnungszeiten, telefonisch unter 07431/37 49 im Kräuterkasten und unter 07431/7 37 43 bei Ursel Günther sowie per E-Mail unter u.guenther- albstadt@web.de und an der Abendkasse.