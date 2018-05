Albstadt Premiere mit Hochkarätern

Albstadt-Ebingen. Schon seit vielen Jahren holt sich "Südlich von Stuttgart" immer wieder Verstärkung von den Stuttgarter Musikern von "MadChicks of Soul".

Gemeinsam stehen die Musikerfreunde am Samstag, 2. Juni, auf der Bühne, die "Be Save" und "SLAM – Sound, Light and More" mit Unterstützung der Sparkasse Zollernalb auf den Bürgerturmplatz stellen und ihm damit zum ersten Mal ein Ereignis bescheren, für das der Platz – unter anderem – mal gedacht war: ein Open-Air-Konzert. Es ist das erste "Konzert am Turm" – und wenn es ein Erfolg wird, wohl nicht das letzte.

Weil die Bühne direkt am Bürgerturm steht, haben die Musikfreunde auf der schrägen Ebene beste Aussichten. Gute Akustik ist ebenfalls garantiert, ist der Platz doch ringsum von Gebäuden gesäumt. Gegen die Zufahrt zur Tiefgarage hin wird das Konzertareal akustisch abgesichert, und wer Lust hat, kann die Musik von der Terrasse des "La Piazza" aus genießen.