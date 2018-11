Albstadt Preis fürs Kino Capitol

Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) hat das Albstädter Kino Capitol-Filmpalast ausgezeichnet, und zwar für "gute Filmreihen" – so lautet der Name der Preiskategorie. Die Preisverleihung durch Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski, die zugleich MFG- Aufsichtsratsvorsitzende ist, und den MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen fand in Rottenburg statt; das Kino Capitol war eine von 53 Spielstätten, die ausgezeichnet wurden.