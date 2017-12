Albstadt-Tailfingen. Die Posttasche, die am Donnerstag in der Kapfstraße gestohlen wurde, ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Laut Polizei hatte die Postzustellerin sie gegen 9 Uhr auf einer Ruhebank am Fußweg deponiert, der nach Stiegel hinaufführt, um einige Briefe einzuwerfen; als sie wenige Minuten später zurückkam, war die Tasche verschwunden. Zu Inhalt und Wert der Briefsendungen liegen keine Erkenntnisse vor; Hinweise zum Verbleib der Tasche und der Briefsendungen nimmt der Polizeiposten in Tailfingen, Telefon 07432/98 43 14-0, entgegen.