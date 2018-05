Albstadt Postbank-Filiale in Ebingen schließt

Am 29. Juni um 12.30 Uhr stellt die Postbank endgültig den Betrieb in der Poststraße ein, und da die Deutsche Post, die dort bisher ebenfalls ihre Dienste anbot, faktisch deren "Untermieter" war, bricht auch sie ihre Zelte ab.

Was bedeutet, dass von der Post in der Poststraße nichts bleibt als der Name. Indes zeigt sie auch künftig Präsenz am Südrand der Ebinger Innenstadt – genaugenommen zieht sie nur ein Stück weit die Straße hinauf, allerdings dorthin, wo sie nicht mehr Poststraße heißt: In der Schillerstraße 15, der früheren Textilfabrik Ott, eröffnet Monika Wendel aus Frommern am Montag, 2. Juli, ein neues Geschäft samt Poststelle, in dem sie Schreibwaren, Geschenkartikel, postalischen Bedarf und das postalische Dienstleistungsspektrum anbietet. Wendel, eine gebürtige Ebingerin, bringt einschlägige Erfahrungen mit; seit über 15 Jahren führt sie die Frommerner Poststelle und mittlerweile noch zwei weitere in Sigmaringen und Krauchenwies.

Die Postbank ist in der Schillerstraße 15 ebenfalls mit von der Partie – es kann weiterhin Geld eingezahlt und abgehoben werden, und es gibt einen Bankomaten und einen Auszugsdrucker, die zu den Öffnungszeiten – denselben wie bisher im Finanzcenter – zugänglich sind.