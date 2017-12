Der Posaunenchor Laufen feiert am ersten Advent sein 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 10 Uhr ein Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Laufen statt. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Thilo Hess gehalten und von den zurzeit aktiven und einigen ehemaligen Bläsern musikalisch umrahmt. Neben verschiedenen Grußworten wird Bezirksposaunenwart Jürgen Stengel dem Posaunenchor Laufen zum Chorjubiläum eine Urkunde des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg überreichen. Foto: Stotz