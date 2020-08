Albstadt Polizei gelingt Schlag gegen Diebesbande

Nach Angaben vom Dienstag hatten die Ermittlungen begonnen, nachdem Anfang Mai in Herrenberg im Kreis Böblingen Waren im sechsstelligen Euro-Wert vom Gelände eines Logistikunternehmens gestohlen worden waren. Beamte nahmen die Verdächtigen am vergangenen Donnerstag fest. Drei Männer im Alter von 28, 39 und 40 Jahren sitzen den Angaben nach derzeit in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen, der laut Mitteilung umfangreiche Angaben zur Tat machte, wurde außer Vollzug gesetzt. Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer waren schon zuvor wieder freigelassen worden.