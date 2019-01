Albstadt Pfeffinger Wehrmänner freuen sich aufs neue Domizil

Der Abteilung stehen derzeit die Fahrzeuge TSFW und HLF 10/6 mit Hilfeleistungssatz zur Verfügung, die in die Albstädter Löschzüge Wasser und Tunnel integriert sind. "Allerdings ersetzen sie keinen Mannschaftstransportwagen", merkte der Kommandant an und wies darauf hin, dass im neuen Feuerwehrhaus durchaus Platz für einen solchen sein werde. Der lang ersehnte Umbau des Feuerwehrmagazins soll in einem halben Jahr beginnen; wie Ortsvorsteher Roland Merz mitteilte, sind dafür 280 000 Euro im städtischen Haushalt 2019 eingestellt und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 und 2021 jeweils 300 000 Euro vorgesehen. Laut Angaben der Stadtverwaltung wurden bereits Gespräche mit einem Architekten geführt; man könne davon auszugehen, dass der Abbruch des alten Bauhofs spätestens im Herbst über die Bühne gehen werde.

Im Anschluss an den Bericht des Schriftführers Achim Scheu verlas Jannick Haug den von Jugendleiter Markus Pfau. Derzeit sind acht Jugendliche in Ausbildung, die 2018 18 Dienstabende absolvierten. Höhepunkt des Jahres war ein BF24-Tag mit sechs Einsätzen; die Übungsbeteiligung lag bei 85 Prozent. Clemens Wiedemann, der Atemschutzbeauftragte, teilte mit, dass die Abteilung 18 Atemschutzgeräteträger in ihren Reihen habe, die alle die Übungsstrecke in Tailfingen erfolgreich durchlaufen hätten, und damit hervorragend aufgestellt sei.

Den Finanzbericht verlas Kassierer Thomas Lutz. Stadtbrandmeister Michael Adam lobte Engagement, Aktivitäten und Jugendarbeit der Abteilung; danach beförderte er Timo Krebs zum Feuerwehrmann und Kommandant Bail zum Hauptlöschmeister. In den Abteilungsausschuss wurden Marc Lang und Markus Haasis gewählt.