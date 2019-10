Albstadt Pfeffinger sammeln bei Rallye Spenden

Auto muss älter als 15 Jahre sein

Durch die Gegend rasen und als erster am Ziel sein, das ist nicht Sinn der Sache. Die drei Freunde müssen komplett andere Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllen. So muss das Auto älter als 15 Jahre sein. Passt also. Zumal der Bundeswehrbus schon einmal die Route gemacht hat. Ein Freund von Bendrin hatte ihn sich zu diesem Zweck ausgeliehen. Nun muss also nur noch sein Besitzer mit auf die Reise. Und diese Tour dauert 16 Tage und führt durch die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland bis an den Polarkreis nach Lappland und ans Nordkap, dann über Russland mit St. Petersburg, nach Estland, Lettland, Litauen und Polen, bis man nach 7500 Kilometern wieder in Hamburg zurück ist.

Und die Aussicht auf Polarlichter und andere Eindrücke steigert bei den abenteuerlustigen Fahrern die Vorfreude. Sie dürfen keine Autobahnen befahren, kein Navigationsgerät benutzen, müssen einige witzige Aufgaben lösen und erfüllen und einfach "old school" unterwegs sein. Und es gibt noch eine Voraussetzung: Man muss mindestens 750 Euro für einen guten Zweck sammeln. Das Ziel haben die drei Pfeffinger allerdings höher gesteckt. Es sollen mindestens 5000 Euro für den Verein Handicap Albstadt werden. Wenn die Behinderten ihre Freude zeigen, dann ist das eine "ehrliche Geschichte", strahlt der angehende Fachkrankenpfleger für Notfallpflege Lorenz, und Bendrin bestätigt: "Das macht einfach Spaß."

Schließlich hatte er die Gehandicapten schon beim Fußballspielen mit dabei. Und nach der Rallye wollen die drei mit den Behinderten in Albstadt auch eine kleine Schnitzeljagd veranstalten. Jeder, der auf die Homepage www.gsengtesau.de geht, landet hoffentlich nicht virtuell im Freizeitpark mit der gleichnamigen Attraktion, sondern findet einen Spendenlink. Erste Gelder für den Club Handicap sind bereits eingegangen, freut sich Marc Lang, der als Zimmermann der handwerklich Begabte des Teams ist.

Aber auch die drei Abenteurer brauchen Unterstützung in Form von Sponsoren. Sie hoffen auf Firmen, die sie mit Tankgutscheinen und dem nötigen Equipment versorgen: spezielle Winterreifen, warme Schlafsäcke, Werkzeug. Denkbar ist so ziemlich alles, und als Dankeschön kommt die entsprechende Werbung während der Tour auf den Bus. Das könnte wiederum für Gespräche sorgen. Denn darauf freuen sich Bendrin, Lang und Lorenz vor allem: auf die Begegnungen mit Menschen.