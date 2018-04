Albstadt Pfeffingen: Hallen-Sanierung kostet 1,6 Millionen

Die Frage, ob angesichts einer solchen Summe nicht gleich eine neue Halle in Betracht käme, wurde in der gestrigen Gemeinderatssitzung nicht mehr gestellt: Als Hausnummer für den Investitionsaufwand eines Neubaus nennt die Stadt mittlerweile drei Millionen Euro; das war buchstäblich indiskutabel. Zumal die Stadt Albstadt vorsteuerabzugsfähig und die maßgebliche Summe der Nettobetrag ist – 1,345 Millionen Euro. Das entspricht in etwa der Schätzung vom Dezember.

Investiert wird dieses Geld in die energetische Sanierung der Halle, in den Brandschutz, der immer ein Thema ist, wenn es um Hallen geht, und nicht zuletzt in die Statik. Beim Bau des Flachdachs vor einem halben Jahrhundert wurde offenbar gepfuscht, der Stahl der Träger war wohl nicht der geeignete und die auf ihnen aufliegenden Porenbetonplatten nur 12,5 Zentimeter dick anstatt der in der Bestandsstatik angegebenen 15 Zentimeter. Durch vier von ihnen wurden Abluftrohre so unsachgemäß hindurchgeführt, dass sie sich durchbogen, die zulässige Spannung des Bewehrungsstahls um 62 Prozent überschritten wurde und er sich entsprechend stark verformte. Im Juni 2017 hatte der Statiker Alarm geschlagen; seither ist die Halle gesperrt.

Kein Dauerzustand – Pfeffingens Ortsvorsteher Roland Merz wies im Gemeinderat mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig die Halle für das Pfeffinger Dorfleben sei, wie schmerzlich sie vermisst werde und wie sehr vor allem das Vereinsleben – sei es nun Sport, Musik oder Kameradschaftspflege – unter ihrer Schließung leide. Zahlreiche Trainings- und Übungsteilnehmer blieben fort, und das kulturelle Leben liegt darnieder. Die Gemeinderäte hatten für seine Klagen volles Verständnis; nicht einer stellte die Notwendigkeit einer baldigen Hallensanierung in Frage.