Albstadt Pennäler zurück im Heimatdörfle

Hausherrin Stefanie Doldinger zitierte aus einem Vortrag des Dorflehrers Müller, der 1957, als die Schule ins Gebäude der heutigen Kindertagesstätte Schalksburg umzog, die Geschichte des Hauses aufgeschrieben hatte. In den letzten Jahren in der Alten Schule hatten er und seine Schüler eine Art Nachrichtenblättle herausgegeben, berichtet Stefanie Doldinger: über alles, was hier in Burgfelden und manches, was draußen in der Welt geschah – heute sind es wertvolle Quellen für alle, die mehr über die Orts- und Schulgeschichte wissen wollen.