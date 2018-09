Albstadt Pauluskirche hat wieder Hausherrn

Albstadt-Tailfingen. In einem feierlichen Gottesdienst hat Dekan Beatus Widmann Johannes Hartmann, den neuen geschäftsführenden Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen, ins Amt eingesetzt. Mit seiner Frau Elke und den sechs gemeinsamen Kindern ist Hartmann nach Tailfingen gekommen, wo ihn seine Amtskollegen Gottfried Engele und Christoph Fischer sowie der gesamte Kirchengemeinderat begrüßten.

Immer wieder blitzten in Beiträgen die Lebensstationen von Johannes Hartmann auf – langjährige Auslandsaufenthalte, Pfarrstellen in verschiedenen Landesteilen –, doch Beatus Widmann brachte das Wichtigste im Leben eines evangelischen Pfarrers in einer viel beachteten, tiefsinnigen Ansprache auf den Punkt: die Verkündigung des Evangeliums. Die aufgeschlagene Bibel auf dem Altar habe eine tiefe symbolische Bedeutung, denn im Gottesdienst stünden Schriftlesung und Textauslegung im Zentrum.

Nicht das Ausmalen aller Leiden und die Erfahrungen der Ohnmacht sollten im Vordergrund stehen, sondern die befreiende Kraft des Evangeliums im Hinblick auf das eigene Leben, die Bewältigung des Alltags, das Leben in der Gemeinde, das Zusammenleben der Gesellschaft und die Gestaltung der Welt. Durch Jesus und durch das Evangelium könne letztendlich eine Freiheit gewonnen werden, die tief im Inneren des Menschen liege.