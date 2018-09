Albstadt-Ebingen. Zusammen mit den Referendarinnen haben die Kunst-AG und die Klasse 3a der Kirchgrabenschule zwei Außenwände der Turnhalle bunt bemalt. Das Gemälde, das dabei entstanden ist, erinnert an das Bild "Burg und Sonne" von Paul Klee, und das ist kein Zufall: Die Kinder haben es sich zum Vorbild genommen, aber in Form und Farbe variiert; es entspricht jetzt genau den Wandmaßen und ist hell und ansprechend – wie es die Kinder wollten. Die würden übrigens gerne noch weitere Wände im Pausenhof gestalten; die Schule hat diesen Wunsch bereits an die Stadtverwaltung weitergegeben. Vielleicht geht er ja schon bald im neuen Schuljahr in Erfüllung.