Albstadt Parkzeit überschritten: "privates Knöllchen" rechtens?

Der Brief traf im Spätherbst ein, der Empfänger staunte nicht schlecht, als er ihn las: Der Absender, ein Böblinger Rechtsanwalt, teilte ihm mit, dass er an einem bestimmten Tag Ende Mai auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Ebinger Friedrichstraße geparkt und dabei die bewilligte Parkzeit überschritten habe. Da er der an seine Windschutzscheibe gehefteten Aufforderung, die vereinbarte "Vertragsstrafe" von 19,90 Euro zu bezahlen, nicht nachgekommen sei, werde jetzt ein höherer Betrag fällig: Zur genannten Hauptforderung kämen jetzt noch die "Post- und Telekommunikationsentgeltpauschale", die Kosten der Halterermittlung beim Kraftfahrtbundesamt und nicht zuletzt die Kosten seiner, des Anwalts, Inanspruchnahme – der mit Abstand höchste Rechnungsposten – hinzu. Mache summa summarum 78,40 Euro.

Der Empfänger war konsterniert. Er konnte sich an keinen Zettel erinnern, der ihn zur Zahlung einer Vertragsstrafe aufforderte, er konnte sich auch nicht an einen wie auch immer gearteten Vertrag erinnern, er konnte sich noch nicht einmal an den fraglichen Parkvorgang erinnern. Deshalb vergewisserte er sich telefonisch, dass auch wirklich er gemeint war, und wies die Zahlungsaufforderung anschließend schriftlich zurück.

Er habe weder einen Hinweiszettel noch eine Rechnung erhalten, sehe ein "privates Knöllchen" nicht als rechtsverbindlich an und sei auch nicht Halter des Wagens – bei dem handle es sich nämlich um ein Firmenfahrzeug.