Albstadt Parken für viele größeres Ärgernis

Warum? In Ebingen gibt es, seit die Volksbank Albstadt am Eisplatz baut, noch einen einigermaßen zentrumsnahen Parkplatz, auf dem dauerhaft kostenfrei geparkt werden darf, nämlich in der Schmiechastraße gegenüber von Honeywell. Der ist freilich morgens schnell voll; wer später eintrifft und dann nicht kilometerweit zum innenstädtischen Arbeitsplatz laufen will oder kann, womöglich auch zwischendurch sein Auto braucht, schaut in die Röhre. Was nun? Auf den Kurzzeitparkplatz darf er nicht; wem der Stadtsheriff nachweisen kann, dass er alle 90 Minuten die Parkscheibe dreht, der bekommt einen Strafzettel. Und in der Tiefgarage Bürgerturm beträgt der Tagessatz zwölf Euro.

Die Alternative ist der Mietparkplatz. Am Bahnhof ist er für 38,08 Euro monatlich zu haben, neben dem Amtsgericht für 45,22 Euro im Monat – stolze Summen für Leute mit kleinem Budget. Den Parkraum im Parkhaus am Bahnhof teilen sich überwiegend Studenten und Beamte – die Warteliste für jene, die dort einen Parkplatz mieten möchten, ist lang. Private Parkhäuser gibt es – im Albcenter zum Beispiel und im Schlossberg-Center. Die monatliche Parkgebühr in letzterem beträgt 44 Euro – und die Warteliste ist ebenfalls lang.

Stadt schafft derzeit Abhilfe