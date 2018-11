Albstadt Pädagogen des Kreises trauern um Willi Lutz

Willi Lutz stammte aus dem Landkreis Reutlingen; 1968 legte er am Johannes-Kepler-Gymnasium in Reutlingen sein Abitur ab. Anschließend absolvierte seinen Grundwehrdienst, und zwar bei einer Gebirgsjägereinheit in Mittenwald – seine Liebe zu den Bergen und sein Faible für den alpinen und nordischen Skilauf sowie das Klettern, gingen vermutlich auf diesen Lebensabschnitt zurück.

Nach dem Wehrdienst studierte Lutz Grund- und Hauptschulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen. 1973 legte er die Erste Staatsprüfung für das Lehramt ab und wurde danach der Sonderschule in Mössingen zugewiesen. Er blieb ein Schuljahr lang und kehrte dann an die Hochschule zurück, um Sport und Mathematik für den Unterricht an der Realschule zu studieren. Der bestandenen Zweiten Dienstprüfung folgte diverse Karrierestationen: zuerst die Realschule Meßstetten, wo Lutz die Aufgaben eines Beratungslehrers und Fachberaters versah, danach Gammertingen, wo er für zwei Jahre den Posten des Konrektors übernahm, und schließlich Burladingen, wo er nicht nur Realschulrektor, sondern seit 1992 auch Geschäftsführender Schulleiter war. Seine besondere Fähigkeit, zuzuhören, Ruhe auszustrahlen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren, trat schon damals deutlich hervor.

Und so wurde die Kultusverwaltung auf Willi Lutz aufmerksam und übertrug ihm im November 1996 das Amt eines Schulrates im Staatlichen Schulamt in Balingen. Wie er selbst bekannte, waren die Jahre im Balinger Schulamt gute und glückliche Berufsjahre für ihn. In diese Zeit fiel der Wettbewerb aller Landesbehörden zur Optimierung der Verwaltung, an dem sich auch sein Schulamt unter seiner tatkräftigen Mitwirkung beteiligte. Als zuständiger Schulrat für die Lehrerversorgung entwickelte er zudem ein besonderes Lehrkräfte-Zuweisungssystem, dass nicht nur den Lehrern und Schulen zugute kam, sondern auch in der Oberen Behörde Nachahmer fand.