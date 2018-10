Albstadt Ortsumfahrung Lautlingen: Schilder sorgen für gehörige Unruhe

In Lautlingen prangen zurzeit Plakate der Initiative "Engagierte Lautlinger Bürger", die sich gegen die oberirdische Südumfahrung der Gemeinde, die so genannte Amtstrasse, wenden. Diese wird auf den Plakaten als "Monstertrasse" dargestellt, die direkt an bebautem Gebiet vorbeiführe. Außerdem werde durch die Trasse Lautlingens die Kornkammer Hirnau zerstört – so lautet der Tenor eines weiteren Plakats.

"Die Plakate lügen", erklärte Bernd Herter, einer der Wortführer der Unternehmer im Gewerbegebiet Eschach, am Donnerstag gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Sein Mitstreiter Oskar Leibold moniert, dass die "Engagierten Bürger" nach einem Gespräch mit der Stadt erklärt hätten, mit einer optimierten Südtrasse einverstanden zu sein. Deswegen verstehe er nicht, weshalb jetzt diese Botschaften aufgehängt würden, sagte Leibold. "Die Plakate sind irrreführend." Der Begriff "Kornkammer" sei schlichtweg eine Übertreibung, da es sich beim Gewann "Hirnau" hauptsächlich um Wiesen handle. Zudem verlaufe die von der Initiative "Engagierte Lautlinger Bürger" vorgeschlagene Trasse, die auch eine Tunnellösung beinhaltet, ebenfalls durch das Gewann "Hirnau". Im übrigen seien für die Trasse der Initiative "Engagierte Lautlinger Bürger" ebenfalls mindestens zehn Bauwerke wie Tunnel und Brücken erforderlich. Wirtschaftswege, die durch die Straße zerschnitten würden, müssten wiederhergestellt werden.

Die Eschacher Gewerbetreibenden argwöhnen mittlerweile, dass die Initiative "Engagierte Lautlinger Bürger" bereit sei, wieder "von Null anzufangen" – was faktisch bedeute, dass der Bau einer Ortsumfahrung Lautlingen auf den Sankt Nimmerleins-Tag verschoben werde. "Mir kommt es langsam so vor, als wollten sie die Ortsumfahrung verhindern", sagt Bernd Herter. Die Unternehmer fordern die Stadt Albstadt auf, die Plakate in Lautlingen zu entfernen.