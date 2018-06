Albstadt Ortsumfahrung Lautlingen: Bürger sind sauer auf OB

Stein des Anstoßes für die neuerliche Diskussion zwischen der Stadtverwaltung und der Bürgerinitiative "Engagierte Lautlinger Bürger", die sich gegen die geplante, oberirdische Variante der Ortsumfahrung wendet, ist die Rede von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann beim Bürgerfest am 8. Juni in Tailfingen, in der er mit Blick auf eine massive Entlastung Lautlingens durch eine Umfahrung wörtlich sagte: "Was mir wirklich Sorgen bereitet, sind die zum Teil bewusst falschen Informationen zu Kosten und Zeitschiene einer Alternativtrasse, welche von Gegnern der Amtstrasse verbreitet werden. Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt noch in diesem Jahr in die Planfeststellung einsteigen und alle an einem Strang ziehen, bekommen wir spätestens in drei Jahren die Genehmigung. Wir sind an erster Stelle im Land!"

Konzelmann weiter: "Wenn wir diese Amtstrasse ablehnen, müssen wir wieder ganz hinten anstehen. Ganz hinten – und dann geht in den nächsten 20 bis 30 Jahren nichts, aber auch gar nichts. Das wissen die Gegner der Amtstrasse sehr wohl, das wurde ihnen sowohl im Ministerium und bei allen offiziellen Stellen auf Anfragen so gesagt. Trotzdem behaupten sie in ihren Prospekten und Plakaten genau das Gegenteil."

Mit einer E-Mail hatte sich darauf hin Heiko Peter Melle aus Lautlingen an Konzelmann gewandt, in der es heißt, dass Konzelmann "weiterhin mit unhaltbaren Aussagen" versuche, "einen Teil der Lautlinger Bürgerschaft zu diskreditieren und deren Ruf massiv schädigen". Melles Vorwurf: "Sie nutzen ein Bürgerfest, um die einen zu feiern und die anderen vorzuführen, wie erbärmlich! Damit diskreditieren Sie dieses Fest, denn Sie versuchen in keinster Weise, zu einen, sondern treiben Spaltungen, die übrigens die Lautlinger engagierten Bürger so nie wollten, weiter voran. Das wird einen Teil der Bürgerschaft dazu bringen, solche Veranstaltungen niemals zu besuchen, denn wer wird schon gerne von einem Oberbürgermeister durch nicht bewiesene Behauptungen öffentlich diskreditiert?" Wenn Konzelmann über Tatsachen rede und diesen den Wahrheitsgehalt abspreche, dann sei es auch an ihm, diese Tatsachenbehauptung zu beweisen. "Das können oder wollen Sie nicht."