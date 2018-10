Albstadt Ort der Begegnung

Die Messe ab 9.30 Uhr gestaltet der Kinderchor mit. Ab 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum Besuch der Stände mit Marmelade und Honig, Backwaren, Handgestricktem, sowie Second-Hand-Mode. Auf die Gäste warten eine Tombola, der Flohmarkt der Ministranten und ein Bücherflohmarkt der Ortsgruppe von Amnesty-International.

Das kulinarische Angebot ist reich und reicht von Deftigem bis zu süßen Waffeln der Ministranten, Pizza der italienischen Gemeinde sowie Espresso am Informationsstand des Sozialausschusses. Nach der Messe spielt Peter Barth aus Jungingen Polka- und Tango-Melodien auf dem Akkordeon. Ab 13 Uhr spielt das Salonorchester Albstadt. Im Foyer wartet ein eigenes Bastel- und Spielangebot auf Kinder.

Der Erlös kommt Projekten in Brasilien und Indien sowie dringenden Aufgaben der Kirchengemeinden zugute. "Navajeevan", "neues Leben", heißt eine vom Bazar unterstützte Einrichtung für hörgeschädigte Kinder in Nandyal im Andra Pradesh in Indien. In Schule und Internat wird im Augenblick mehr als 220 hörgeschädigten und 100 von der Kinderarbeit befreiten Kindern der Schulbesuch ermöglicht. Deshalb ist der Bau von Schulen und Internaten ein Schwerpunkt der Arbeit von Father Marreddy. In Schulen und Behinderteneinrichtungen, die auf seine Initiative gebaut wurden, werden derzeit mehr als 3300 Kinder und Jugendliche beschult.