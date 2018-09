Albstadt Onstmettinger Wehr ist zufrieden

Albstadt-Onstmettingen. In Scharen kamen die Onstmettinger zum Tag der offenen Tür ihrer Feuerwehr. "Wir sind sehr zufrieden", meinte Abteilungskommandant Tobias Pfister mit Blick über ein Gelände mit vielen Besuchern und Interessierten. Im Außenbereich standen zahlreiche Attraktionen für die Aktion "Feuerwehr zum Anfassen" bereit. Interessierte versuchten sich mit der hydraulischen Schere am Autowrack und löschten Brände. Ein Geschicklichkeitsspiel fehlte ebenso wenig wie die Hüpfburg oder die Spritzenwand. Mit der Drehleiter der Tailfinger Abteilung ließen sich etliche Besucher 30 Meter nach oben fahren. In den neuen Räumen der Feuerwehr im ehemaligen Bauhof liefen Videos über Brandmelder und die Arbeit der Onstmettinger Feuerwehr.

An der offiziellen Übergabe der neuen Räume nahmen neben Kreisbrandmeister Stefan Hermann und Wolfgang Jetter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, auch Vertreter der Vereine, Ortschaftsräte und Abordnungen der Albstädter Feuerwehrabteilungen teil.

"Der eine oder andere mag denken, es gehe nur um die Übernahme von zwei Garagen und einem Raum, doch sind diese für die Abteilung enorm wichtig", meinte Abteilungskommandant Tobias Pfister. Bisher seien Unterlagen zu Hause gelagert worden, jetzt seien alle zentral im neuen Büro. Er dankte Ortsvorsteher Siegfried Schott, dass er sich für die Übernahme der Räume des Bauhofes eingesetzt hatte und alles reibungslos funktionierte.