Albstadt Onstmettinger Bank hilft Vereinen

Größtenteils stammen die Spenden aus dem Zweckertrag des VR-GewinnSparens, einer Spar-Gewinnspiel-Kombination der Volks- und Raiffeisenbanken.

Insgesamt kam so der stolze Betrag in Höhe von 21 000 Euro zusammen. Dieser wurde zu Beginn dieses Jahres in Form eines symbolischen Spendenschecks von rund 25 Vertretern der Vereine im Rahmen einer kleinen Feierstunde entgegengenommen.

Bei der Begrüßung der Gäste ließ Vorstandssprecher Dieter Boss das Jahr 2018 kurz Revue passieren. Das Jahr 2018 war nach seinen Worten für die Onstmettinger Bank ein ganz besonderes Jahr: Zusammen mit ihren Kunden und vielen Gästen durfte die Bank ihr 125-jähriges Bestehen feiern.