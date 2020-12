Albstadt-Onstmettingen Sanierung von Hallenbad abgeschlossen

Albstadt-Onstmettingen - Schade - schließlich ist es schön geworden, hell und dadurch gefühlt größer als das alte Bad, das seine Herkunft aus den in punkto Farbgeschmack nicht unbedingt trittsicheren 1970er-Jahren nicht verleugnen konnte. Seine gestalterischen Qualitäten kamen beim Kerzenlichtschwimmen am ehesten zum Tragen – das neue Bad dagegen, das am Freitag symbolisch in Betrieb genommen wurde, ist für den helllichten Tag gemacht, dessen Licht es nicht zu scheuen braucht. "Ein Unterschied wie Tag und Nacht", konstatierte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann beim Ortstermin.