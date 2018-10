Albstadt Offen sein für die Menschen

Albstadt-Tailfingen. Der Unterschied zu Amtsvorgänger Bernd Mayer wird bereits augen- und ohrenfällig, wenn man sich dem Haus nähert. Im Garten spielen Kinder, drei an der Zahl, aber das ist gerade mal die Hälfte: Die Hartmanns haben sechs Kinder, von denen das älteste 14, das jüngste zwei Jahre alt ist. Mayer war ledig und kinderlos.

"Sonnig" – so beschreibt Johannes Hartmann seinen ersten Eindruck von Tailfingen. Aber das war im August – was die Albstädter mit "einen Kittel kälter" meinen, dürfte ihm wahrscheinlich in den vergangenen Tagen so richtig klar geworden sein. Doch, er habe sich bereits gut eingelebt und die Familie auch – dass Kinder etwas gegen Ortswechsel haben, weiß man als sechsfacher Vater, und dass man sie ihnen nicht ersparen kann, wenn man evangelischer Geistlicher ist, ebenfalls. Johannes Hartmann war in den vergangenen acht Jahren Pfarrer in Hörvelsingen, wenige Kilometer nördlich der A8 und der Landesgrenze zu Bayern gelegen; er war aber auch schon in Öhringen bei Heilbronn und im Hohenlohischen tätig. Für einen 40-Jährigen ist er nicht schlecht herumgekommen im Land.

Und nicht nur dort. Laut Thaddäus Troll gibt es neben den Schwaben, die nie aus ihrem Dorf herauskommen, auch die kaum weniger repräsentative Varietät des Streuners und Weltenbummlers – Johannes Hartmann, der gebürtige Sindelfinger und in Giengen an der Brenz sozialisierte Ostälbler, gehört ziemlich eindeutig zur zweiten Sorte. Nach dem Abitur ging er für ein halbes Jahr nach Ghana; später, während des Studiums, verbrachte er noch einmal zwei Monate in dem westafrikanischen Land.