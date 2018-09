Wer Obstbäume besitzt, der weiß in diesem Jahr nicht, wohin mit den Früchten – so viele sind es. Der Obst- und Gartenbauverein Ebingen hatte aus diesem Grund alle, die Äpfel mögen, auf seine Obstanlage bei der Petersburg eingeladen, um zu ernten – alles, was in Korb oder Kiste landete, gehörte ihnen. Nicht wenige nutzten die Gelegenheit, sich für Gottes Lohn einmal mit raren Sorten wie Cox, Topaz, Goldparmäne und Lausitzer Nelkenapfel anstelle der marktgängigen Golden Delicious, Granny Smith oder Elstar einzudecken. Obstwart Rolf Pfau beriet Laien bereitwillig bei der Auswahl, erklärte, was wie schmeckt und sich wozu eignet, und gab gute Tipps in Sachen Lagerung. Außerdem war die Saftpresse in Aktion, und Peter Jocher, der stellvertretende OGV-Vorsitzende, lud zur Verkostung ein – die Besucher ließen sich nicht zweimal bitten.