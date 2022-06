1 Kandidiert nicht mehr: Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Foto: Eyrich

Ein kleines Erdbeben hat am Freitagmorgen das politische Albstadt erschüttert: Klaus Konzelmann teil mit, dass er 2023 nicht mehr für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren wird.















Albstadt - In einer persönlichen Erklärung teilt Albstadts OB mit, dass bei der Oberbürgermeisterwahl im März des kommenden Jahres nicht mehr antreten werde – diesen Entschluss habe er nach reiflicher Überlegung gemeinsam mit seiner Familie gefasst. Er werde im Sommer 2023 das 61. Lebensjahr vollenden und dann fast 42 Jahre lang Angehöriger des öffentlichen Dienstes gewesen sein. Da die offizielle Amtszeit eines Oberbürgermeisters acht Jahre dauere, wäre er im Falle seiner Wiederwahl am Ende seiner zweiten Amtszeit fast 69 Jahre alt, erklärt Konzelmann – und er wolle weder so lange arbeiten noch vorzeitig die Segel streichen: "Wenn ich mich zur Wahl stellen würde, dann für die gesamte Amtszeit – das ist mein Anspruch und ein Gebot der Ehrlichkeit und Fairness vor einer Wahl."

Seit 2022 unter Polizeischutz

Konzelmann erklärt weiter, dass er in den vergangenen Wochen mehrfach aus den Reihen des Gemeinderats angesprochen und gebeten worden sei, sich zur Wiederwahl zu stellen. Er habe darauf zugesagt, sich nach seinem 60. Geburtstag – dem 29. Mai – zu äußern.

Das tut er nun, und zwar ausdrücklich auch zu den Motiven seiner Entscheidung. Konzelmann führt zum einen gesundheitliche Gründe an – im vergangenen Winter sei er ernsthaft erkrankt, aber dank guter Behandlung wieder völlig genesen – ; zum anderen macht er grundsätzliche Erwägungen geltend: In den vergangenen Monaten habe er in seiner Eigenschaft als Amtsperson "eine zunehmende, teils bis ins Unverschämte gehende Ich-Bezogenheit" in Teilen der Bevölkerung festgestellt: Sowohl öffentlich als auch in den sozialen Medien und im persönlichen Gespräch mit ihm sei eine Egozentrik und eine Eigennützigkeit bekundet worden, der mitunter "jegliches Maß gefehlt" habe. Zudem sei er 2022 Opfer mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit seinem Amt geworden; es seien polizeiliche Schutzmaßnahmen angeordnet worden, die ihn persönlich, aber auch seine Familie stark belastet hätten. Er hoffe und wünsche sich, dass die Justiz bei der Ahndung dieser Straftaten den gleichen Maßstab anlegen werde wie in vergleichbaren Fällen der großen Politik.

31. Mai 2023 ist letzter Arbeitstag

Gleichwohl versichert der Oberbürgermeister, dass ihm seine Arbeit ihm nach wie vor viel Freude bereite und viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffne. Er sei überzeugt, dass in Albstadt in den sieben Jahren seit seiner Wahl einen Schritt nach vorne getan habe und einiges bewegt worden sei – nicht allein von ihm, sondern auch von seinen Bürgermeisterkollegen Udo Hollauer und Steve Mall, den mehr als 930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den Albstädter Gemeinde- und Ortschaftsräten. Abschließend sichert er zu, bis zu seinem letzten Arbeitstag, dem 31. Mai 2023, "mit voller Kraft und Leidenschaft" sein Bestes im Amt zu geben.

Ohne Kandidatur gewählt

Klaus Konzelmann hatte 2015 landes- und bundesweit für Furore gesorgt, als er die Albstädter Oberbürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Jürgen Gneveckow gewann, obwohl er ursprünglich gar nicht kandidiert hatte. Nachdem er vor dem ersten Wahlgang öffentlich seine Bereitschaft bekundet hatte, eine etwaige Wahl anzunehmen, hatten 43,7 Prozent der Wähler seinen Namen nachträglich auf den Wahlzettel geschrieben und angekreuzt. Im zweiten Wahlgang wurde er dann mit 60,2 Prozent der Stimmen gewählt.

