Albstadt Nur die Vermieter kassieren weiter

Zu den Aufgaben Hödls, der mit seiner Kollegin Lissy Ljubic in der Technologiewerkstatt arbeitet, gehörte für zwei Monate auch deren Leitung – Innovationsmanager Daniel Spitzbarth ist Vater geworden und war in Elternzeit. Sein Kerngeschäft freilich sind die Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien, Hilfe bei Förderanträgen, Gründung und Unternehmensentwicklung, Investorenbetreuung, Projekt- und Bestandsentwicklungen sowie Neuansiedlungen, Aufbau und Pflege von Netzwerken, alles was mit Strategien, Daten und Vermarktung zu tun hat, etwa im Konversionsraum Alb oder im Regionalverband, und nicht zuletzt der Einzelhandel.

"Wir können keine Flächen anbieten"

Hödls Problem: Bei 170 Einzelberatungen – 52 Suchanfragen nach Gewerbeimmobilien und -flächen waren konkret – seien nur elf Vermittlungen herausgesprungen: "Es fehlt an Gewerbeflächen. Wir können nichts anbieten!" Daher bat er die Stadträte, zu handeln – nicht nur in Sachen Gewerbegebiet Hirnau, sondern auch bei anderen, kleineren Flächen. 6,22 Hektar umfasse der offene kurzfristige Bedarf für Produktion und Werkstätten, "und das sind keine Fremden, sondern Unternehmen aus dem Stadtgebiet", so Hödl.

Die Nachfrage nach Flächen im Handwerk habe sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt, nach Büro-, Gastronomie-, Hotel- und Handelsfläche ist sie stark gestiegen, im Bereich Produktion, Logistik und Lager aber 2020 niedriger gewesen als 2019.

Und die Leerstände? "Gefühlt haben wir deutlich mehr als 2013", sagte Hödl mit Blick auf das Ende der Ebinger Innenstadtsanierung, "aber die Zahlen geben das nicht her: In der Innenstadt von Ebingen standen 2020 zehn Läden in Hauptlage leer, 2013 acht, und 21 in Nebenlagen, 2013 waren es 22.

Die Spitzen-Mietpreise in 1A-Lagen im Einzelhandel sind seitdem leicht gefallen, im Durchschnitt aber konstant geblieben. Stark gestiegen sind die Durchschnittsmieten für Neubauwohnungen, leicht gefallen für Produktions-, Lager- und Logistikflächen. Für Büros in der City ziehen sie seit 2017 an.

Die Mode-Riesen haben Schwierigkeiten

Filialisten wollen laut Hödl kaum noch nach Albstadt kommen. Bei "H&M" und "C&A" sehe es nicht gut aus, was auch dem Onlinehandel geschuldet sei: Bei 34 Prozent liege sein Marktanteil bei innenstadtrelevanten Sortimenten inzwischen, und das bedeute: Ein Drittel weniger Läden und Mitarbeiter.

Neben der Hilfe bei Gründungen, Geschäftsmodellentwicklung, Immobiliensuche und Unterstützung für die Handelsvereine sowie die neue "Städtleinitiative" hilft die Wirtschaftsförderung deshalb beim Social-Media-Marketing – und plant darüber hinaus die Umsetzung eines virtuellen Marktplatzes. Hödl: "So, dass es diesmal funktioniert." Denn Versuche hatte es schon gegeben. Mit der "myalbstadtcard" will er Kaufkraft binden – in Kooperation mit Unternehmen, die 44 Euro steuerfrei an ihre Mitarbeiter abgeben dürften.

Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und den Einzelhandel will Hödl zusammenbringen und hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen, den Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen und den Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein Tailfingen, aber auch Startups eingebunden. Den Start kündigte er für 2021 an.

Was die "Zentralitätskenntziffer" angeht, liege Albstadt auf Rang vier in der Region Neckar-Alb hinter Metzingen mit 334,4 – die Outlets! –, Balingen mit 162,6 – geschuldet dem großen Möbelhaus – und Reutlingen mit 131,5. Was bedeutet die Kennziffer? "Sie liegt bei 100, wenn jeder Albstädter sein verfügbares Einkommen in Albstadt ausgibt", so Hödl. Albstadts 120,7 hießen also, dass auch Menschen aus dem Umland in Albstadt einkauften. Die Kennziffer habe aber auch schon bei 125 gelegen.

Beim Umsatz auf Platz fünf in der Region

Den Umsatz im Albstädter Einzelhandel bezifferte Hödl auf 343 Millionen Euro in 2019 gegenüber 329,8 Millionen 2017. Das sei Rang fünf in der Region hinter Reutlingen, Metzingen, Tübingen und Balingen – die Nachbarn liegen bei 370,4 Millionen Euro.

Am Ende appellierte Hödl an die Eigentümer von Laden- und Gastronomieflächen, den Mietern preislich entgegen zu kommen. Mittelfristige werde Albstadt sich auf deutlich mehr Leerstände einrichten müssen, in drei Läden in Ebingen zögen aber demnächst neue Mieter ein.

Weitere Prognosen mochte Andreas Hödl coronabedingt derzeit nicht wagen. Klaus Konzelmann kommentierte: "2021 und 2022 werden die Karten komplett neu gemischt", und Manuela Heider fügte hinzu: "Wir müssen uns auch als Kunden hinterfragen." Von denen lebt der Innenstadthandel schließlich.