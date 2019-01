Albstadt Nullsiebener rocken Zollern-Alb-Halle

Umkämpft war das erste Viertelfinale zwischen Albstadt und dem Gewinner des Kleinen Turniers, der U19 des VfR Aalen. Am Ende hatte der FC 07 mit 5:2 die Nase vorn. Eine couragierte Leistung zeigte A-Ligist TSV Benzingen gegen Titelverteidiger Göppingen, der mit 3:2 die Oberhand behielt. Ein weiterer Halbfinalist wurde in der Partie zwischen den Bezirksligisten TSG Young Boys Reutlingen und FV Rot-Weiß Ebingen ermittelt: Nach 2:2 in der regulären Spielzeit ging es ins Zehnmeterschießen, das Reutlingen mit 3:2 gewann. Das letzte Viertelfinale entschied Zimmern gegen den FV Walbertsweiler/Rengetsweiler mit 3:0 für sich.

Spannend waren die Vorrundenspiele verlaufen, in denen es auch einige Überraschungen gab. In Gruppe A holte sich Gastgeber Albstadt mit drei klaren Siegen souverän den Gruppensieg. Packend war der Kampf um Platz zwei, der erst im letzten Gruppenspiel zwischen Walbertsweiler/Rengetsweiler und dem FV Bisingen entschieden wurde. Das Team des ehemaligen Albstädters Stefan Bach setzte sich gegen den A-Ligisten mit 3:0 durch und sicherte sich so das Viertelfinalticket.

Auch in Gruppe B hatte mit Oberligist Göppingen der Favorit die Nase vorn. Doch die Stauferstädter verloren ihr letztes Spiel gegen Rot-Weiß Ebingen, das sich damit auf Rang zwei vorschob. Im letzten Gruppenspiel hätte die U23 des FC 07 Albstadt noch am Lokalrivalen vorbei ziehen können, am Ende fehlten den Jungs von FC-Coach Thomas Henes jedoch zwei Tore zu Platz zwei.

Dramatisch bis zum letzten Spiel ging es auch in Gruppe C zu, wo sich Bezirksligist Young Boys Reutlingen vor dem punkgleichen TSV Benzingen Rang eins sicherte.

Früh Endstation war in Gruppe D für einen der Turnierfavoriten: Für TSG Balingen, die mit dem Landesligateam angereist war, stand nach den Niederlagen gegen Zimmern und die U19 des VfR Aalen fest, dass es nicht fürs Viertelfinale reichen würde. Der Kampf um den Gruppensieg wurde im letzten Spiel zwischen Zimmern und Aalen entschieden, das der SVZ mit 2:0 gewann.