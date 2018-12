Albstadt Notfalls tut es auch Batman

Albstadt-Tailfingen. Wenn man nicht aufpasst, kann die Adventszeit ganz schön stressig werden: hier ein Basar, dort ein Jahresabschluss – wie gut tut da ein Abend mit feinsinnigem Programm. Die Lesung mit Günther Maria Halmer trug den Titel "Fröhliche Weihnachten" – und "fröhlich" war dabei gepflegt untertrieben: Der Schauspieler bescherte seinen Zuhörern mit feiner, erlesener Literatur ein frühes Weihnachsgeschenk. Geboten waren Erich Kästner oder Joachim Ringelnatz, bayerische Klassiker mit viel Lokalkolorit, aber auch Internationales vom Briten William Somerset Maugham; das Spektrum reichte von Lyrisch-Gereimtem bis zur Kurzgeschichte, von Heiterem bis zu nachdenklich Stimmendem.

Innehalten, Lachen, Literatur genießen, die brillant vorgetragen wird – Herz, was willst Du mehr? Günther Maria Halmer hat die Alb jüngst schätzen gelernt, wie er augenzwinkernd berichtete, und zwar in Burladingen bei Dreharbeiten für den Film "Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen". In diesem spielt er den dementen Senior Curt, der mitten im Jahr Weihnachten feiern möchte – der Streifen kommt voraussichtlich 2019 in die Kinos.

So lange mussten seine Albstädter Fans nicht warten – zum Glück. Wie beliebt der große Charakterdarsteller ist, zeigte der Besucherandrang im Thalia. Die vielen Gäste wurden nicht enttäuscht: Günther Maria Halmer nimmt sein Publikum durch seine enorme Bühnenpräsenz, durch seine beeindruckende Persönlichkeit, vor allem aber durch die lebendige Interpretation der Texte sofort für sich ein. Mitte der 1970er Jahre war er durch seine Paraderolle, das pfiffige Schlitzohr Tscharlie in Helmut Dietls "Münchner Geschichten", bekannt geworden. Zahllose Filme, Fernsehspiele und Serien später, ist er 75 – und hat er nichts von seinem knitzen Charme eingebüßt.