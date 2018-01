Albstadt Noch enger für mehr Erfolg

Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Schwerpunkt an der Werkrealschule. Von Klasse 6 an werden Schüler auf das Berufsleben vorbereitet, wobei Kooperationspartner wie die Mayer & Cie. mithelfen. Ihre erfolgreiche Kooperation haben beide nun zu einer Bildungspartnerschaft erweitert, Aktivitäten und Projekte vereinbart, die Schüler beim Übergang von der Schule ins Berufsleben unterstützen sollen. Ansprechpartner im Unternehmen sind Michael Fortenbacher, Leiter der technischen Ausbildung, und Stefanie Maute, verantwortlich für die kaufmännische Ausbildung. Zuständig für den Bereich Berufsorientierung an der Schillerschule Onstmettingen ist Natalie Muller als Lehrerin für "Orientierung im Beruf" (OiB). Ziele der Kooperation sind eine vertiefende Berufsorientierung für Schüler der Klassen fünf bis zehn sowie Praxisbegegnungen, um ein realistisches Bild von Arbeitsbedingungen und Qualifikationsanforderungen zu entwickeln. Zudem wird ein nachhaltiges Netzwerk eingerichtet und gepflegt.

Schulleiter Georgios Mpouras betont: "Die Bildungspartnerschaft mit Mayer & Cie. ist und bleibt eine Bereicherung unseres OiB-Konzeptes. Die Schillerschule hat mit Mayer & Cie. einen verlässlichen und kompetenten Partner in Sachen Ausbildung." Daneben sind das BeneVit Pflegeheim Haus Raichberg, die Volksbank Onstmettingen, die Firma Heinrich Schmid und die BBQ GmbH Partner im OiB-Programm der Schillerschule Onstmettingen.

Mayer & Cie. ist ein weltweit führender Hersteller von Rundstrickmaschinen und beschäftigt am Hauptsitz in Tailfingen rund 370, insgesamt etwa 500 Mitarbeiter. Jedes Jahr werden mehrere Auszubildende in den Berufen Industriemechaniker, Produktionsmechaniker Textil, Technischer Produktdesigner und Industriekaufmann eingestellt.