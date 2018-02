Albstadt-Tailfingen. "Sei du der Leuchtturm deines Lebens – selbstbestimmt und frei durch innere Führung" lautet der Titel ihres Buches, aus dem die Autorin und Fernsehmoderatorin Nina Ruge am Freitag, 16. Februar, auf Einladung der Buchhandlung Grotz im Thalia-Theater in Tailfingen liest. Beginn ist um 19.30 Uhr; Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, der Stadtbücherei Albstadt und der Buchhandlung Grotz in der Ebinger Sonnenstraße. Sie kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro.