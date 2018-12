Gut besucht war jüngst das Café Asyl in Ebingen, und nicht von ungefähr: Der Nikolaus war da, erzählte seine Geschichte und schenkte jedem Kind eine mit Leckereien gefüllte Tasse. Die Erwachsenen ließen sich Kaffee, Kuchen und andere selbst gebackene und mitgebrachte Süßigkeiten schmecken. Im Neuen Jahr ist wieder einmal im Monat an einem Freitagnachmittag Café Asyl im CVJM-Haus in der Ebinger Kapellstraße. Foto: Gneiting