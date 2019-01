Albstadt Niemand fällt auf betrügerische Polizei-Anrufe rein

Die Betrüger probierten eine bekannte Masche: Sie erzählten am Telefon, Einbrecher seien in der Nachbarschaft festgenommen worden, man habe einen Zettel mit einer Adresse gefunden und das Eigentum der Angerufenen sei in Gefahr.

Laut Polizei waren die Betrüger erfolglos: In keinem Fall kam es zu einem schädigenden Ereignis. Trotzdem warnen die Gesetzeshüter noch einmal vor solchen Anrufern: Die Betrüger hätten es ausschließlich auf die Wertsachen und das Bargeld ihrer Opfer abgesehen. Mit weiteren Aktionen der Gauner sei zu rechnen.

In der Polizeimeldung werden Bürger aufgefordert: "Fallen sie nicht darauf herein und verständigen sie umgehend ihr Polizeirevier."