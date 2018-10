Albstadt "Nicht weniger, sondern deutlich mehr SPD"

Auch das Thema Europa bildete einen politischen Schwerpunkt. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt, habe in Bisingen eindringlich das Friedensprojekt Europa beschworen. Gerne erinnerte sich der SPD-Kreisvorsitzende auch an den Besuch der SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier.

Ein weiteres Thema, das die SPD im Zollernalbkreis beschäftigt habe, sei die Standortentscheidung gegen Meßstetten als Polizeischule gewesen. "Es waren nicht die Wahlkreisabgeordneten aus dem Zollernalbkreis, die sich dem angenommen haben, es war die SPD-Landtagsfraktion, die die Standortentscheidung kritisch hinterfragt hat", erinnerte Maute.

Von den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Balingen und dem CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen sei vor Ort nur wenig zu sehen.

Die SPD im Zollernalbkreis könne diese Lücke nur bedingt füllen: "Weder ist es unsere Aufgabe, noch haben wir ein Mandat dafür." Dennoch wolle man der Bevölkerung zeigen, "dass wir nach wie vor eine aktive politische Rolle spielen".

Auch auf den parteiinternen Erneuerungsprozess der SPD im Zollernalbkreis ging Maute ein. Als eine von vier SPD-Modellregionen in Baden-Württemberg würden die Genossen vor Ort unterstützt und geschult. "Lasst uns unsere politischen Werte vermitteln, Emotionen wecken und Sympathie erzeugen – für uns als Personen und für unsere Politik", so sein Appell an die Mitglieder. Mit der Projektgruppe "Soziale Gerechtigkeit", die vom ehemaligen SPD-Kreisvorsitzenden Klaus Fütterer geleitet wird, sei ein Podium geschaffen worden, das es den Genossen ermögliche, sich auszutauschen.

Lara Herter, Kreisvorsitzende der Jusos Zollernalb, berichtete über zahlreiche Veranstaltungen wie den Fairtrade-Kochkurs beim Balinger Sommerferienprogramm. Unter dem Motto #JusosPackenAn besuchten die Jusos das Tailfinger Tierheim, den Albstädter Weltladen oder das Frommener Sozialkaufhaus und halfen dort aus. Auch das Thema Inklusion beschäftigte die Jusos beim Besuch in der "genießBAR".

Der SPD-Landtagsabgeordnete Ramazan Selcuk aus Reutlingen betonte: "Politik muss stets für die Bürger erreichbar und abrufbar sein."