Albstadt Nicht nur Migranten haben Bedarf

Albstadt. Ehrenamtlich Tätige hat die Stadt Albstadt bisher – gegen eine Aufwandsentschädigung – in den städtischen Kindergärten eingesetzt, um die Sprachfähigkeit der Kinder zu fördern. Dabei wurden in den diversen Einrichtungen verschiedene Modelle umgesetzt – zum Beispiel "Singen, Bewegen, Sprechen", ein musikalisch basiertes Bildungsangebot, das eine musikalische Fachkraft, etwa von der Musik- und Kunstschule, zusammen mit einer Erzieherin "als Tandem" umgesetzt habe, wie Annette Parentis, Sachgebietsleiterin für Bildung und Betreuung im Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten berichtet. Nur in einer Kindertagesstätte wurde – versuchsweise – die alltagsintegrierte Sprachförderung praktiziert.

Diese Methode hat sich laut Annette Parentis freilich so gut bewährt, dass die Stadt nun in allen ihren Einrichtungen darauf umsteigen will, fließt doch die Sprachförderung direkt in alle erdenklichen Alltagsangebote, oft spielerischer Natur, mit ein. Somit sei sie breit angelegt und werde verstetigt, wie Parentis betont. Die Sachgebietsleiterin weiß, wie wichtig Sprachförderung heute in Bildungseinrichtungen ist – und zwar längst nicht nur, wenn die Kinder selbst oder ihre Eltern einen Migrationshintergrund haben. Sprachvorbilder seien heute seltener als früher – zu Zeiten, da Kinder sich weniger mit Smartphones und Fernseher beschäftigten, in der Familie viel häufiger gemeinsam gegessen wurde und auch das Singen in vielen Familien einen höheren Stellenwert gehabt hatte als heute. Das Sprachpotenzial mancher Kinder, so Parentis, bleibe "heute oft brach liegen".

Weil die Sprach- und später auch die Lesefähigkeit essenzielle Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches Leben sind, setzen die Kindertageseinrichtungen laut Parentis auf ganz bewusste sprachliche Begleitung und Förderung: in Schlüsselsituationen und in alltäglichen Situationen wie "beim Kochen, beim Backen oder beim Waldspaziergang". Bereits bisher werde in mehr als drei Vierteln der Einrichtungen Sprachförderung angeboten, doch die Tendenz steige, darunter in allen städtischen und den allermeisten kirchlichen Kindergärten und Kitas. "Die Sensibilität in den Einrichtungen ist gewachsen", sagt Parentis. Und deshalb habe sich die Stadt eben entschieden, das erfolgreiche Modell der alltagsintegrierten Sprachförderung in allen Einrichtungen umzusetzen.