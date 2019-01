Albstadt Nicht nur die Noten zählen

Albstadt/Sigmaringen. Jeder Stipendiat erhält für die Dauer von sechs respektive zwölf Monaten 300 Euro monatlich. Die eine Hälfte der Fördersumme wird vom Bund finanziert, die andere Hälfte von 15 Unternehmen und Institutionen, die als Förderer gewonnen werden konnten.

Ausgewählt hat die 22 Stipendiaten ein Auswahlausschuss, dem Professoren, Studierende und Unternehmensvertreter angehören. Ausschlaggebend für ihre Entscheidungen waren nicht nur hervorragende Studienleistungen, sondern auch gesellschaftliches Engagement oder die Mitarbeit in Hochschulgremien. Bereits zum dritten Mal in Folge kommt beispielsweise Christoph Bierer, Student der Pharmatechnikstudierende, in den Genuss eines Deutschlandstipendiums; wie er bei der offiziellen Vergabe berichtete, hat es ihn finanziell nicht unerheblich entlastet und unter anderem ein Praxissemester in Schweden ermöglicht, in dem er wertvolle Erfahrungen, fachliche wie auch persönliche, habe sammeln können.

Die Liste von Bierers ehrenamtlichen Aktivitäten ist lang; an der Hochschule ist der 21-Jährige als Tutor und in der Fachschaft Life Sciences tätig. Privat war oder ist er unter anderem Ministrant, Sporttrainer und dazu noch aktiver Musiker in der Stadtkapelle seiner Heimatgemeinde – aktive Jugendarbeit leistet er in ihr ebenfalls.