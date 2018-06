Albstadt Neues Logo und neue Kräfte im Museum

In der französischen Partnerstadt Chambéry präsentiert sich das Kunstmuseum vom 2. November bis Januar 2019 mit der Ausstellung "Dessiner la Guerre / Krieg zeichnen / Drawing War", in der Werke von Otto Dix, Frans Masereel und französischen Künstlern aus der Zeit des Großen Krieges – gemeint ist der Erste Weltkrieg – vereint sind. Die Vernissage im Musée des Beaux-Arts de Chambéry beginnt am Freitag, 2. November, um 18.30 Uhr.