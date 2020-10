Albstadt Neues Kaufland wird größer als gedacht

Zum Vergleich: Der bestehende Markt verfügt, alles inklusive, über 4100 Quadratmeter. Das gesamte von der Bebauungsplanänderung betroffene Gebiet misst 1,76 Hektar. Bereits im Juni hatte der Gemeinderat grünes Licht für die Auslegung des neuen Bebauungsplans gegeben; er ist in der Zwischenzeit nicht anderen Sinns geworden. Kritische Anmerkungen wurden aber gemacht.

Äußere Erscheinung und Eingang nicht unwichtig

Friedrich Rau, Stadtrat der Grünen und selbst Architekt, gab der Erwartung Ausdruck, dass das neue Entree des Markts attraktiver und einladender ausfallen werde als das alte – es wäre schön, meinte Rau, wenn Kaufland schon am Eingang einer gewissen Wertschätzung fürs seine Kundschaft Ausdruck verleihen und sie auf ansprechende Weise willkommen heißen könne, statt sie lediglich einzuschleusen. Auch die äußere Erscheinung des Gebäudes, so Rau, sei an einer so exponierten Stelle, der Pförtnerloge Albstadts, nicht unwichtig.

Ob die Stadt nicht in diesem Sinne auf das Unternehmen einwirken könne? Udo Hollauer, der Baubürgermeister, will es versuchen.