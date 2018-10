Albstadt Neue Veranstaltungsreihe mit Kult-Potenzial

Kultur? Für viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene klingt das nach klassischen Konzerten und verstaubten Museen. Sie werden staunen, denn "#kulturundso" ist genau auf sie zugeschnitten und alles andere als "old school". Dafür sorgen die jungen Mitarbeiter im Team des Kulturamtes Albstadt und 17 Veranstalter, die sich für die Premiere ziemlich abgefahrene Beiträge ausgedacht haben, um Spaß und Unterhaltung mit Mehrwert zu servieren und Albstadt als Wohnort für die junge Generation noch attraktiver zu machen, wie Kulturamtsleiter Martin Roscher betont. Da ist Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der die 50 schon überschritten hat, fast ein bisschen neidisch – darf aber trotzdem kommen.

Der Schwarzwälder Bote als Medienpartner präsentiert die 26 Veranstaltungen an 17 Locations, darunter neun bei freiem Eintritt und sechs speziell für Kinder. Zum Auftakt moderiert Julia Klebitz, die junge Korrespondentin des SWR in Albstadt, die Vernissage zur Ausstellung "Wir – Gesellschaft in Bewegung", die Werke eines groß angelegten Kunstprojektes am Gymnasium Ebingen – spiritus rector war der Albstädter Künstler Bruno Schlagenhauf – im Rathaus zeigt. Sie beginnt am Montag, 22. Oktober, um 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Die Idee zu "#kulturundso" hatte das junge Team des Kulturamtes – allen voran Vera Matthes, Hanna Pfaff und Max Konzelmann – und hat damit der Idee seines Chefs Martin Roscher noch einen draufgesetzt: Der Familienvater war lange mit der Idee für eine Kinderkulturwoche "schwanger gegangen", wie er scherzhaft berichtet. Und hatte sich von seinen jungen Kollegen überzeugen lassen, dass da noch mehr geht: auch für Jugendliche und junge Erwachsene.