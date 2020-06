Albstadt Neue Mitte ist auf der Zielgeraden

Eine zusätzliche Querungshilfe führt über die Zufahrt zum Parkdeck. Wer hineinfährt, muss die Fußgänger passieren lassen; diese sind dagegen wartepflichtig, wenn ein Auto das Parkdeck verlässt. Eine Verkehrsinsel separiert Ein- und Ausfahrt voneinander. Die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Entwurfsplanung des Sigmaringer Büros Kovacic entspricht der des "Daub-Kreisels" Kreisverkehrs Johannes-Feyrer-Straße/Erich-Kästner-Straße/Ludwigstraße; die Oberflächengestaltung folgt dem Vorbild der früheren Sanierungsabschnitte.

Baubeginn ist im September

Die Bauarbeiten am Kreisverkehr sollen im September beginnen und im Dezember beendet sein, so dass der Kreisverkehr anschließend von Edeka als Baustellenzufahrt genutzt werden kann. Die Hechinger Straße muss in dieser Zeit voll gesperrt werden; dafür soll es möglich sein, den Verkehr 2021 zumindest einspurig an der Baustelle vorbeizuführen.

Der Kreisverkehr kostet 360 000 Euro, der Abbruch der Unterführung etwa 80 000 Euro und die Mittelinsel der Fußgängerfurt 40 000 Euro. Hinzu kommen Baunebenkosten in Höhe von 100 000 Euro – macht zusammen 580 000 Euro. Der Gemeinderat hat die Planung und die Eilentscheidung quittiert.